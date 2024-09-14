Повышение пенсии в последующие годы будет, но небольшое, – Минсоцполитики

Учитывая жесткие рамки, в которых работает бюджет Украины, в обществе в последнее время назрел вопрос, планируется ли вообще повышение пенсий и соцвыплат в ближайшие пару лет. В Минсоцполитики дали на это конкретный ответ и объяснили, откуда берутся средства на пенсии.

Будет ли повышение пенсий

По словам министра Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, Пенсионный фонд – это страховые взносы, которые существуют отдельно от бюджета и направляются от ЕСВ. Поэтому министерство оперирует этими средствами и опирается на то, сколько средств планирует получать.

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Поэтому на повышение мы все же надеемся. Оно не будет значительным, но по крайней мере индексация и перерасчет в баллы на следующий год должен дать рост всем нашим пенсионерам в пенсиях,

– говорит Жолнович.

Этот бюджет, который Украина зарабатывает сегодня, по словам министра, сразу идет на оборону. Социальные расходы от этого бюджета не зависят. Пенсия – это накопления от ЕСВ плюс донорские средства, и это уже работа министерства с иностранными партнерами.

Откуда берутся деньги на пенсии

Министр уточнила, что когда она каждую социальную программу презентует, то говорит, что она решает: "мы совместно с министерством финансов и со всем правительством фандрейзим для того, чтобы покрывать все что нужно для наших людей". Деньги, выделяемые на пенсии, по ее словам, настолько зарегулированы, что Министерство каждый квартал проходит проверку в компании Большой четверки. Аудиторы заходят и с их стороны, из нашей Счетной палаты и еще много других: "проверяют все возможные аудиторы, которые только существуют".

Важно По словам Оксаны Жолнович, эти проверки довольно понятны, ведь если, например, правительство США оказывает помощь Украине то оно должно своим налогоплательщикам объяснить, почему те деньги даются не им на какие-то социальные расходы, а направляются в Украину. Министерство социальной политики дает под это расчеты, обосновывает экономический эффект.

Работники Министерства доказывают аудиторам, что эти деньги нужны для того, чтобы пенсионеры не оказались за чертой бедности и так далее. Также министр Минсоцполитики добавила, что условные 300 миллиардов, которые сейчас вливаются в бюджет – это бюджетные средства, которые в основном состоят из донорских.