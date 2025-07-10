"Чернобыльские" пенсии для людей с инвалидностью: сколько можно получать
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС могут получать пенсии по возрасту или по инвалидности, размер которых зависит от группы инвалидности.
- Размер "чернобыльских" пенсий на 2025 год для чернобыльцев с инвалидностью: І группа – 17 486,60 грн, ІІ группа – 13 989,28 грн, ІІІ группа – 10 491,96 грн, с возможностью исчисления с пятикратного размера минимальной зарплаты.
Ликвидаторы аварии и пострадавшие на ЧАЭС могут получать два вида пенсий – по возрасту или по инвалидности. Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности.
Как назначают пенсию по инвалидности чернобыльцам
Лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой назначаются пенсии по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Их назначают в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.
Какой размер пенсий у чернобыльцев
После перерасчета пенсий в марте размер выплат чернобыльцев изменился.
Средняя заработная плата (доход) в Украине за 2024 год составляет 17 486,60 гривны. Минимальные размеры пенсионных выплат для чернобыльцев с инвалидностью I группы устанавливают на уровне 100%, у лиц с инвалидностью II группы – 80%, III группы – 60% размера средней заработной платы за предыдущий год.
С учетом этого, размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2025 составляет:
- для І группы инвалидности – 17 486,60 гривен;
- для II группы инвалидности – 13 989,28 гривен;
- для III группы инвалидности – 10 491,96 гривен.
Кроме того, лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право исчислять пенсию с зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Таким образом, среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии, назначенной этой категории граждан в 2025 году, составляет: 2,28747 = 8 000 гривен (минимальная) х 5 : 17 486,60 гривен (средняя).
Пенсионное обеспечение чернобыльцев в 2025 году также предусматривает уменьшение возраста выхода на пенсию от 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживал или работал человек, а также от продолжительности проживания или работы в зоне радиологического загрязнения.