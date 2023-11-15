Дополнительные выплаты к пенсии: какие суммы получают чернобыльцы

Пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии начисляются к основной государственной пенсии еще и дополнительные денежные выплаты. Их размер зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Дополнительные выплаты чернобыльцам

Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы имеют право на получение двух пенсионных выплат – государственной пенсии и дополнительной выплаты.

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Тем пенсионерам, которые работали или жили на загрязненных территориях, назначают пенсии по возрасту с сокращением пенсионного возраста – от 1 до 13 лет. Продолжительность трудового стажа уменьшают на число лет снижения пенсионного возраста, но в итоге стаж не может быть ниже 15 лет.

Выход на пенсию ликвидаторы аварии на ЧАЭС уменьшают на 5,8 или 10 лет. Это зависит от продолжительности работы в чернобыльской зоне.

Пострадавшим от аварии на ЧАЭС тоже сокращают возраст ухода на пенсию – от 1 до 10 лет. При этом учитывается зона радиологического загрязнения, где жил или работал гражданин, а также продолжительность проживания или работы.

Гражданам, получившим инвалидность в связи с аварией на ЧАЭС, пенсии назначают в сумме возмещения фактических убытков по зарплате за работу в зоне отчуждения (в период с 1986 по 1990 годы) или по зарплате, определенной из пятикратного объема минимальной зарплаты.

Размер выплат по инвалидности

Если есть стаж на подземных работах, вредных или с особо тяжелыми условиями труда по Списку №2, возраст дополнительно сокращают на 3 года. Следовательно, стаж для мужчин должен быть не менее 10 лет, для женщин – минимум 7,5 лет.

С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:

для I группы – 8 187,48 гривны;

для II группы – 6 549,98 гривны;

III группы и детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Кроме того, к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия. Она зависит от категории пострадавших.

Лицам, относящимся к категории 1 (из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 гривны;

Для других лиц с инвалидностью, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы - 341,64 гривны;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 гривны;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 гривны;

Лицам, относящимся к категориям 2–4:

категория 2 – 170,82 гривны;

категория 3 - 113,88 гривны;

категория 4 – 56,94 гривны;

Дети, получившие в результате аварии инвалидность, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью установлены дополнительные выплаты на уровне 170,82 гривны.

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 размер минимальной пенсионной выплаты составляет:

лица с инвалидностью I группы – 13 376,21 гривны;

лица с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 гривны;

лица с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 гривны.

К слову, если кормилец семьи, принадлежавший к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, погиб, то членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если же лицо было участником ликвидации последствий аварии, то размер ее пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, получаемого за работу в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год. Кроме того, может исчисляться еще по заработной плате, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.