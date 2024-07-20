Кто из пенсионеров в Украине имеет право на выплату в 13 тысяч гривен

Некоторые украинские пенсионеры, в частности пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, получают повышенные выплаты. Размер пенсии чернобыльцев зависит от их статуса.

Какие пенсии имеют чернобыльцы

Размер пенсии чернобыльцев зависит от того, были ли они ликвидаторами или проживали в зоне отчуждения, а также от группы инвалидности.

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Правительство установило индивидуальные минимальные пенсии для этих категорий, которые могут превышать 13 тысяч гривен.

Для ликвидаторов установлены следующие минимальные выплаты:

I группа инвалидности: 13 376,21 гривны;

II группа инвалидности: 10 700,97 гривны;

III группа инвалидности: 8 025,73 гривны.

Для других чернобыльцев минимумы составляют:

I группа инвалидности: 8 187,48 гривны;

II группа инвалидности: 6 549,98 гривны;

III группа инвалидности и несовершеннолетние с инвалидностью: 5 048,95 гривны.

Обратите внимание, что статус чернобыльца нужно получить официально в соответствующих органах.