Какими будут выплаты чернобыльцам в 2025 году

Проект госбюджета на 2025 год предусматривает выплаты пенсионерам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Эти выплаты будут действовать в течение военного положения.

Кто имеет право на доплату

Доплата будет предоставляться неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне отчуждения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Основное требование – проживание или работа на этих территориях в период до 26 апреля 1986 года или с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Важно! Размер выплаты для таких лиц составит 2 361 гривну.

Кто не сможет получить выплату

Доплата за проживание не назначается лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года покинули пределы зон отселения, а впоследствии вернулись или зарегистрировались для постоянного проживания в этих зонах.

Выплата также прекращается, если человек выезжает из зоны отселения и регистрирует место жительства за ее пределами. Эта информация проверяется через Единый государственный демографический реестр и другие соответствующие реестры.

Важно! Для обеспечения точности и контроля выплат Пенсионный фонд Украины сверяет данные о постоянном месте жительства получателей с государственными реестрами. Это гарантирует своевременное продление или прекращение выплат.