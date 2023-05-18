Мужчины или женщины: кто получает более высокие пенсии в Украине
Пенсии у мужчин и женщин отличаются почти на 50%. Несмотря на мартовский перерасчет выплат разрыв все еще не уменьшился.
Кто получает большую пенсию
С 2018 года в Украине выросло количество пенсионеров на 9249 человек. Вместе с этим увеличилось количество пожилых людей, получающих выплаты более 10 тысяч гривен, теперь их 10% среди всех пенсионеров, в то время как 30% получают выплаты до 3 тысяч гривен.
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По данным ПФУ разрыв между средними пенсионными выплатами у мужчин и женщин составляет 45% – 5701 гривна против 3926 гривен. То есть, пенсия женщин даже не дотягивают до среднего уровня.
В общей сложности 785 украинцев получают пенсии через банк, а другие по почте. Наиболее популярными финансовыми учреждениями есть ПриватБанк (54%) и Сбербанк (36%).
Где в Украине самые большие пенсии
Средняя пенсия по Украине отличается в разных областях. Самые маленькие выплаты получают люди в Тернополе – 3997 гривен, а больше всего в Киеве – 7129 гривен. Ситуация такова:
- Донецкая – 6 560 гривен;
- Луганская – 6 049 гривен;
- Днепропетровская – 5 804 гривен;
- Житомирская – 5650 гривен;
- Ровенская – 5 488 гривен;
- Запорожская – 5 416 гривен;
- Харьковская – 5249 гривен.