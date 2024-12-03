В Украине хотят изменить условия для пенсионных выплат прокуроров

Сейчас украинские прокуроры пользуются определенной лазейкой в законодательстве. Так они оформляют инвалидность, которая дает право на досрочный выход на пенсию.

Как в ВРУ хотят помешать "схеме прокуроров"

Верховная Рада Украины может остановить досрочный выход на пенсию для работников прокуратуры, пишет 24 канал со ссылкой на зарегистрированный законопроект № 12278.

Читайте также Кто из украинцев может выйти на пенсию раньше 60 лет

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является установление единых условий перерасчета пенсий.

По состоянию на сейчас прокуроры пользуются тем, что нормы пенсионного законодательства можно трактовать по-разному. Поэтому представители этой профессии подают иски в суд по установлению и назначению пенсий.

Важно! Так работники прокуратуры имеют право получать пенсию за выслугу лет, но при этом продолжая работать. То есть они получают зарплату прокурора в удвоенном размере.

Каким образом законопроект остановит схему прокуроров

В ВРУ предложили назначать пенсию за выслугу лет прокурорам только после их увольнения.

Кроме того, в законопроекте предлагается пересчитывать пенсии для силовиков и работников прокуратуры с учетом таких пунктов:

рост доходов населения Украины; рост потребительских цен.

Обратите внимание! Таким образом в случае принятия законопроекта перерасчет пенсий для прокуроров будет осуществляться только руководствуясь законом о государственном пенсионном страховании.