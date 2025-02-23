Пенсии для неработающих украинцев: как не остаться без выплат

Вопрос пенсий для неработающих лиц остается актуальным для многих украинцев, которые не имеют стабильного дохода, но стремятся получать выплаты в будущем. Каким образом обеспечить себе выплаты на старости в таком случае, читайте далее.

Обязательно ли делать страховые взносы

Нетрудоустроенные украинцы, которые имеют доход, по желанию могут платить добровольные страховые взносы. Так человек будет зарабатывать дополнительный стаж, который будет влиять на размер будущей пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Чем больше размер взносов, тем больше будет размер пенсии, которая будет начисляться в будущем,

– подчеркнули в Минсоцполитики.

Чтобы неработающему лицу зачислили один месяц страхового стажа, сумма уплаченных взносов за этот период должна быть не меньше минимального страхового взноса – 1 760 гривен.

Если уплатить вдвое больший взнос, то пенсия будет начисляться с двойной минимальной зарплаты,

– рассказали в ведомстве.

Кому будут выплачивать пенсии по-новому

Кабмин недавно определил механизм выплаты пенсий гражданам, которые находятся за рубежом. В то же время правительство отменило постановления, регулирующие пенсионные выплаты и социальные услуги для украинцев, проживающих в Крыму и Севастополе.

Согласно закону от 20 марта 2023 года, уточнены правила назначения пенсий для тех, кто не мог подать заявку из-за проживания на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Для этих граждан теперь установлены четкие сроки получения выплат.