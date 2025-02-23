Чи обовʼяково робити страхові внески

Непрацевлаштовані українці, які мають дохід, за бажанням можуть сплачувати добровільні страхові внески. Так людина зароблятиме додатковий стаж, який впливатиме на розмір майбутньої пенсії, передає 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Чим більший розмір внесків, тим більшим буде розмір пенсії, яка нараховуватиметься в майбутньому,

– підкреслили у Мінсоцполітиці.

Щоб непрацюючій особі зарахували один місяць страхового стажу, сума сплачених внесків за цей період повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок – 1 760 гривень.

Якщо сплатити вдвічі більший внесок, то пенсія нараховуватиметься з подвійної мінімальної зарплати,

– розповіли у відомстві.

Кому виплачуватимуть пенсії по-новому

Кабмін нещодавно визначив механізм виплати пенсій громадянам, які перебувають за кордоном. Водночас уряд скасував постанови, що регулювали пенсійні виплати та соціальні послуги для українців, які проживають у Криму та Севастополі.

Згідно із законом від 20 березня 2023 року, уточнено правила призначення пенсій для тих, хто не міг подати заявку через проживання на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Для цих громадян тепер встановлені чіткі строки отримання виплат.