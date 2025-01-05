Какие документы нужны УБД для оформления пенсионных выплат

В Украине участники боевых действий имеют право на выплаты от государства. Для получения подобных пенсий военным следует предоставить определенные документы.

Какие документы нужны УБД для оформлении пенсий

С ними нужно обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Для оформления пенсионной выплаты участнику боевых необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

военный билет;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

справку о начисленных суммах денежного обеспечения и об уплаченных страховых взносах (с июля 2000-го по декабрь 2016 года включительно), если эти данные о периоде службы отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

фотографию для изготовления пенсионного удостоверения.

Обратите внимание! Подать заявление и документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр.