Какие документы нужны УБД для оформления пенсионных выплат
5 января 2025, 11:30Читати новину українською
В Украине участники боевых действий имеют право на выплаты от государства. Для получения подобных пенсий военным следует предоставить определенные документы.
Какие документы нужны УБД для оформлении пенсий
С ними нужно обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Почему в Украине пока не дают землю УБД: какие ограничения действуют во время войны
Для оформления пенсионной выплаты участнику боевых необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- военный билет;
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж;
- справку о начисленных суммах денежного обеспечения и об уплаченных страховых взносах (с июля 2000-го по декабрь 2016 года включительно), если эти данные о периоде службы отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;
- удостоверение участника боевых действий;
- справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;
- фотографию для изготовления пенсионного удостоверения.
Обратите внимание! Подать заявление и документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр.