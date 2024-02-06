Как изменится размер пенсий для военных: ждать ли роста выплат

Пенсионные выплаты военнослужащих будут расти параллельно с выплатами других пенсионеров. Оборонцы получают увеличенную сумму, благодаря специальным надбавкам.

Вырастут ли пенсии военнослужащих в феврале

Отдельного роста пенсий военных не произойдет. Однако увеличение выплат оборонцев состоится согласно плановому повышению.

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В частности индексация пенсий планируется в марте. Выплаты военных индексируются на общих основаниях.

Согласно предварительным расчетам, нынешний показатель индексации составит 13%.

Поскольку растет возрастная пенсия, увеличиваются и другие социальные выплаты. По состоянию на теперь, установлены пенсионные минимумы для лиц, которые имеют инвалидность, вследствие войны:

І группа – 6 014,93 гривны;

ІІ группа – 5 262,01 гривны;

ІІІ группа – 5 010,64 гривны.

От чего зависят пенсионные выплаты военных

На выплаты для военных влияет и установленный прожиточный минимум. Сейчас ПФУ предоставляет служащим специальную доплату к пенсии. Эта надбавка равна 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 590,25 гривен.

Минимальная пенсия для лиц со статусом участника боевых действий, с инвалидностью, которая была приобретена в результате войны такова:

I группа – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

ІІ группа – 525%.

ІІІ группа – 360%.

С 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность увеличился с 2 093 гривен до 2 361 гривны.