Ветераны войны, которые имеют статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию досрочно. Однако для этого нужно соответствовать требованиям, которые установлены законодательством.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Участниками боевых действий, по закону, считаются лица, которые выполняли боевые задачи для защиты Родины в составе различных военных подразделений и родов Вооруженных сил Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также От индексации до надбавок: как Пенсионный фонд может увеличить ваши выплаты

Военные со статусом УБД могут претендовать на досрочный выход на пенсию по возрасту при следующих условиях:

в 55 лет мужчины, имеющие не менее 25 лет страхового стажа;

в 50 лет женщины при наличии не менее 20 лет стажа.

Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Важно! УБД, которые несли военную службу в зоне активных боевых действий, могут заражать тройной страховой стаж. По информации ПФУ, военнослужащим на передовой исчисляют стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три.

Как УБД оформить пенсию?

Участники боевых действий могут подать заявление о назначении или перерасчете пенсии онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда Украины. Или же это можно сделать лично – в любом сервисном центре.

Чтобы назначили пенсию, необходимы, кроме заявления, такие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

трудовая книжка;

другие документы, подтверждающие приобретенный о страховом стаже (в частности, военную службу);

справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии в мероприятиях по обороне страны;

фотография для пенсионного удостоверения).

Стоит знать! Для оформления пенсий УБД понадобятся оригиналы документов.

Какой размер пенсии для УБД?