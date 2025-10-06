Ветерани війни, які мають статус учасника бойових дій, можуть вийти на пенсію достроково. Однак для цього потрібно відповідати вимогам, які встановлені законодавством.

Хто має право на дострокову пенсію?

Учасниками бойових дій, за законом, вважаються особи, які виконували бойові завдання для захисту Батьківщини у складі різних військових підрозділів та родів Збройних сил України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Від індексації до надбавок: як Пенсійний фонд може збільшити ваші виплати

Військові зі статусом УБД можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за віком за таких умов:

у 55 років чоловіки, які мають не менше 25 років страхового стажу;

у 50 років жінки за наявності щонайменше 20 років стажу.

Детальний перелік військових, які належать до учасників бойових дій та мають право на дострокову пенсію зазначений у статті 6 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Важливо! УБД, які несли військову службу у зоні активних бойових дій, можуть заражувати потрійний страховий стаж. За інформацією ПФУ, військовослужбовцям на передовій обчислюють стаж у співвідношенні 1 до 3, тобто місяць за три.

Як УБД оформити пенсію?

Учасники бойових дій можуть подати заяву про призначення чи перерахунок пенсії онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України. Або ж це можна зробити особисто – у будь-якому сервісному центрі.

Щоб призначили пенсію, необхідні, окрім заяви, такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

трудова книжка;

інші документи, що підтверджують набутий про страховий стаж (зокрема, військову службу);

довідка про грошове забезпечення на грудень 2016 року, якщо ці відомості відсутні у Реєстрі застрахованих осіб;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про участь у заходах з оборони країни;

фотокартка для пенсійного посвідчення).

Варто знати! Для оформлення пенсій УБД знадобляться оригінали документів.

Який розмір пенсії для УБД?