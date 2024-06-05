Пенсии госслужащих: чем они отличаются

Пенсии госслужащих могут превышать обычные выплаты в разы. Все это связано с совершенно другим алгоритмом расчета пенсионных выплат.

Пенсия для госслужащих

Пенсия госслужащего ранее составляла 90% от прежней зарплаты чиновника. Однако сейчас эта доля опустилась до 60% и со временем может упасть еще больше.

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Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.

Пенсии обычных украинцев рассчитываются с учетом не только зарплаты, но и приобретенного стажа.

Соответственно, чтобы обычный пенсионер получал свои выплаты в размере 60% от прежней зарплаты, ему бы пришлось работать 60 лет на высокооплачиваемой должности.

Сколько получают украинцы сейчас

По состоянию на 1 апреля, в среднем украинцы получают:

26,84% лиц получают пенсию менее 3 000 гривен;

17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;

25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.

12,06% – от 10 000 гривен.

После последней индексации пенсий в 2024 году, выплаты некоторых граждан выросли на 1 500 гривен.