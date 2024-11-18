Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году

Владимир Зеленский рассказал о пенсиях и зарплатах в 2025 году. Он заверил украинцев, что деньги на выплаты есть.

Пенсии и зарплаты в 2025 году

В 2025 году пенсии и зарплаты для работников государственного сектора будут обеспечены за счет помощи от международных партнеров, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента.

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Владимир Зеленский Президент Украины Все наши люди, которые зависят от государства, на 2025 год уже обеспечены заработными платами и пенсиями. Мне кажется, эта стабильность сегодня важна.

Также он заверил, что в следующем году благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами Украине удастся обеспечить стабильную финансовую ситуацию.

Что касается финансов, то, скажу честно, сегодня благодаря нашей работе с международными институтами, в частности, налаженному диалогу с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, а также трем десяткам соглашений по безопасности, частью которых является не только оружие, но и финансы, имеем стабильную финансовую ситуацию. Это очень важно,

– сказал он.

С февраля 2022 года внешняя бюджетная поддержка Украины достигла более 100 миллиардов долларов. Из которых: