Пенсии чернобыльцев: будут ли изменения в выплатах

Пенсии чернобыльцев не могут быть меньше установленных лимитов. Такие выплаты систематически повышают.

Пенсии инвалидам-чернобыльцам в 2024 году

Согласно данным ПФУ, чернобыльцы могут получить:

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или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,

или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Например, пенсия по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Пенсия ликвидаторов

Ликвидаторы ЧАЭС, которые в ходе работы получили увечье имеют такие минимальные выплаты: