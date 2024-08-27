Пенсии чернобыльцев: будут ли изменения в выплатах

27 августа 2024, 09:00
Читати новину українською
Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

ПФУ

Пенсии чернобыльцев не могут быть меньше установленных лимитов. Такие выплаты систематически повышают.

Пенсии инвалидам-чернобыльцам в 2024 году

Согласно данным ПФУ, чернобыльцы могут получить:

Читайте также Украинцы будут позже выходить на пенсию: с чем это связано

  • или компенсацию, эквивалентную фактически понесенным убыткам, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,
  • или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Например, пенсия по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

  • I группа – 8 187,48 гривны;
  • II группа – 6 549,98 гривны;
  • III группы – 5 048,95 гривны;
  • для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Пенсия ликвидаторов

Ликвидаторы ЧАЭС, которые в ходе работы получили увечье имеют такие минимальные выплаты:

  • І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
  • ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).