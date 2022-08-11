Пенсии до конца года повысят: кому и на сколько

Пенсионеров в этом году ждет еще два повышения пенсии – осенью и зимой. Какие категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат, рассказываем далее.

Повышение пенсий до конца года

С 1 октября у пенсионеров, которым исполнилось более 70 лет, пенсионные выплаты вырастут на 300 гривен. Такие повышения состоятся в рамках специальной пенсионной программы от государства.

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Минимальная пенсия для этой категории не будет меньше, чем 3 тысячи гривен. Но при условии, что пенсионеры имеют полный страховой стаж. Если же его недостаточно, то прибавка будет пропорциональной к тому, сколько лет не хватает человеку.

Также глава Минсоцполитики Оксана Жолнович поделилась, что несмотря на военное положение, эта социальная программа не будет отменена и запланированные повышения состоятся.

Мы стараемся выдерживать все социальные стандарты, которые заложены в государственном бюджете. Если мы говорим об увеличении, то планируется до конца года еще несколько повышений социальных гарантий,

– подчеркнула она.

Прожиточный минимум в декабре вырастет

Согласно госбюджету на этот год, прожиточный минимум повысят еще раз, а соответственно вырастет и минимальная пенсия, которая привязана к нему. Поэтому минимальная пенсия с 1 декабря составит 2 093 гривны.

С 1 декабря гражданам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет минимум 35 лет для мужчин и 30 – для женщин, которые получают пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2,5 тысячи гривен.

В Минсоцполитики подчеркнули , что предусмотренные в плановом бюджете повышения реализовать удастся. В ведомстве отметили и то, что социальные выплаты – пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных. Поэтому пенсионеры вполне могут рассчитывать на анонсированные повышения выплат от государства.

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