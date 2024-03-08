Что будет с пенсиями по инвалидности в 2024 году

Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым медико-социальная экспертиза установила статус инвалидности. Размер пенсии зависит от группы инвалидности и социальной категории лица.

Как начисляется пенсия по инвалидности

Величина пенсии по инвалидности устанавливается как процент от размера пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности.

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Сколько получают люди с разными группами инвалидности:

люди с инвалидностью I группы имеют право на 100% пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы получают 90% от пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту. К страховому стажу, который влияет на размер пенсии, добавляется период с момента получения инвалидности до 60 лет.

Минимальный размер пенсионных выплат по инвалидности установлен на уровне:

Для людей с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;

Для людей с инвалидностью II и III групп, которые не имеют работы - 2 520 гривен;

Для людей с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.

! Пенсия по инвалидности выплачивается со дня официального установления инвалидности, если заявление на ее получение подано не позднее чем за три месяца с этой даты. В случае обращения позже, пенсия назначается с момента подачи заявления.

Пенсии для военнослужащих

Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей или в течение трех месяцев после увольнения со службы. Также право на пенсию может быть признано, если инвалидность вызвана заболеваниями, которые связаны с пребыванием на службе.

Размер такой пенсии исчисляется как определенный процент от суммы денежного содержания, в зависимости от причины и группы инвалидности.

Люди, которые приобрели инвалидность из-за военных действий, получают:

І группа - 100%;

II группа - 80%;

III группа - 60%.

Другие военнослужащие с инвалидностью:

І группа - 70%;

ІІ группа - 60%;

ІІІ группа - 40%.

Минимальный размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью не может быть меньше:

І группа: 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что равняется 13 604,50 гривен;

ІІ группа: 525% прожиточного минимума, или 10 988,25 гривен;

ІІІ группа: 360% прожиточного минимума, или 7 534,80 гривен

Пенсии пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС

Пенсионные выплаты лицам, инвалидность которых наступила вследствие Чернобыльской трагедии, определяются на основе компенсации за ущерб. Основой для расчета служит заработная плата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

Также рассчитывать такую пенсию могут по пятикратному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января каждого года.

Установлены минимальные размеры пенсий:

для инвалидов I группы - 8 187,48 гривен;

для инвалидов II группы - 6 549,98 гривен;

для инвалидов III группы и детей-инвалидов - 5 048,95 гривен каждому.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС и другим лицам, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, минимальный размер пенсий определен как:

для I группы - 100% от средней заработной платы по Украине за последний год, с которой были уплачены страховые взносы, что равняется 13 376,21 гривен;

для II группы - 80% от этой суммы, или 10 700,97 гривен;

для III группы - 60%, или 8 025,73 гривен.

Пенсии работникам прокуратуры

Работникам прокуратуры, которые получили статус инвалидов I или II групп, устанавливается пенсия по инвалидности, которая составляет 60% от их месячного заработка, при условии, что их трудовой стаж в системе прокуратуры составляет не менее 10 лет.