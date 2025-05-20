"Ощадбанк" перестанет хранить пенсии украинцев, которые больше года не снимали деньги с карт

Нововведение касается украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях и продолжают получать пенсию. Теперь их деньги будут хранить в другом месте.

Почему "Ощадбанк" не будет хранить неизрасходованные пенсии

Пенсионеры на ВОТ продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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В то же время ПФУ давно (от одного года до иногда 5-7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами. Эти люди также длительное время не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек, из-за чего они накапливаются в "Ощадбанке".

По состоянию на 1 октября 2023 года в "Ощадбанке" накопили более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, которые были начислены украинским пенсионерам с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а именно тех территорий, которые были оккупированы еще до вторжения в 2022 году.

С этими пенсионерами не было никакой связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с банком. Таким образом выплаты этих пенсионеров банк использовал как свои свободные деньги для собственных операций.

Чтобы сделать пенсионную систему более финансово стабильной, установили новое правило: средства, которые были отложены для выплаты таких пенсий, теперь будут храниться не в "Ощадбанке", а непосредственно в ПФУ.

Кого касаются нововведения

Данная норма касается исключительно средств тех пенсионеров, которые соответствуют одновременно всем следующим параметрам:

Есть ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей (или ранее были были ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей, которые оккупированы до 24 февраля 2022 года);

Получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения;

Не пользовались пенсионным счетом (карточкой) более 1 года;

ИЛИ Не проходили физическую идентификацию в "Ощадбанке" в течение 6 месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

Право на пенсии полностью остается за теми пенсионерами, на чьи счета они были начислены.

Так что, если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники, право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в ПФУ, ожидая обращения своих владельцев.