Кто из украинцев останется без пенсии в апреле и почему
Источник:ПФУ
В апреле некоторые пенсионеры в Украине были временно лишены своих пенсий из-за невыполнения определенного критического требования. Однако есть возможность восстановления этих выплат.
Кому приостановили выплаты
Выплаты государство приостановило пенсионерам, которые имеют статус ВПЛ, но до конца марта не прошли обязательную процедуру идентификации. Так, например, в одном из регионов более двух тысяч человек остались без пенсий.
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Согласно постановлению правительства, пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, было предписано пройти физическую идентификацию. Однако в 2020 году это требование приостановили из-за карантина, а с 1 июля 2023 года его снова восстановили.Заметьте! Учитывая сложности, вызванные полномасштабным вторжением России, правительство предоставило дополнительное время для выполнения этой процедуры, продлив конечный срок сначала до 31 декабря 2023-го, а затем до 31 марта 2024 года.
Поэтому те пенсионеры, которые не прошли идентификацию, остались без выплат в апреле. Но они смогут их возобновить.
Как восстановить пенсию
Для того чтобы восстановить пенсионные выплаты, пенсионерам необходимо пройти процесс идентификации. Как только эта процедура будет завершена, выплаты возобновятся, а зарезервированные средства поступят на счет пенсионера, включая выплаты за весь период начиная с месяца их приостановления.Важно! Пенсионный фонд отметил, что до момента идентификации средства будут накапливаться на счету.
Для прохождения идентификации существует несколько опций:
- Лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.
- Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.
- Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.
- Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.