Уехал за границу – потерял пенсию: каким пенсионерам могут прекратить выплату средств

В Пенсионном фонде предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Впрочем, ее все же можно будет вернуть.

Почему могут приостановить выплату пенсий

В Пенсионном фонде предупредили, что часть пенсионеров может столкнуться с тем, что им приостановят выплату пенсий. Речь идет о пенсионных выплатах по инвалидности.

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Что делать в таком случае

Это коснется тех пенсионеров, которые в результате войны уехали за границу и покинули свои места жительства.

Для того чтобы пенсионерам продолжили выплачивать пенсии, необходимо послать заявление и документы в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн:

почтой в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов:

паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Как получить две выплаты сразу

Те лица, которым установили инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты, а это социальная помощь и пенсия по потере кормильца. Размер социальной помощи выглядит следующим образом: