Изменятся ли размеры пенсий по инвалидности в 2024 году

Люди, которые имеют врожденную или приобретенную инвалидность, имеют право на определенные социальные выплаты. Их размер зависит от группы инвалидности и социальной категории лица.

Как назначается пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности выплачивается лицам, статус инвалидности которых был установлен органами медико-социальной экспертизы. Эти органы определяют причину, группу, время наступления инвалидности, а также срок, на который она назначается.

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Размер пенсии по инвалидности определяется как процент от пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью III группы получают 50% пенсии по возрасту.

К страховому стажу, от которого рассчитывается пенсия, добавляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности составляют:

Для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;

Для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;

Для лиц с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.

Пенсия по инвалидности предоставляется со дня установления инвалидности, если заявление о ее назначении подано не позднее чем через три месяца после этого. В случае подачи заявления позже, пенсия назначается со дня обращения.

Пенсии по инвалидности для военнослужащих

Такие пенсии назначаются в случае наступления инвалидности во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, если инвалидность вызвана заболеваниями, связанными с военной службой.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности и определяется как процент от суммы денежного обеспечения:

Для инвалидов вследствие войны:

I группа - 100%;

II группа - 80%;

III группа - 60%.

Для других военнослужащих с инвалидностью:

I группа - 70%;

II группа - 60%;

III группа - 40%.

Минимальные пенсионные выплаты для инвалидов вследствие войны не могут быть ниже:

I группа: 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 13 604,50 гривен;

II группа: 525% прожиточного минимума, или 10 988,25 гривен;

III группа: 360% прожиточного минимума, или 7 534,80 гривен.

Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие аварии ЧАЭС

Пенсия по инвалидности, вызванной вследствие Чернобыльской катастрофы, рассчитывается в соответствии с компенсацией за фактический ущерб, основанные на:

заработной плате, полученной лицом в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты, что была установлена законом на 1 января каждого соответствующего года.

Минимальный размер пенсионных выплат установлен следующим образом:

для инвалидов I группы - 8 187,48 гривен;

для инвалидов II группы - 6 549,98 гривен;

для инвалидов III группы и детей с инвалидностью - 5 048,95 гривен каждому.

Для лиц с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы, в частности ликвидаторов аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты определяется следующим образом:

для I группы - 100% от средней зарплаты в Украине за предыдущий год, с которой уплачены страховые взносы, что составляет 13 376,21 гривен;

для II группы - 80% от этой суммы, или 10 700,97 гривен;

для III группы - 60%, или 8 025,73 гривен.

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60 % суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.