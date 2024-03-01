Пенсии по инвалидности в 2024 году: произойдут ли изменения

На пенсию по инвалидности могут претендовать лица, имеющие определенную группу увечья. Ее размер зависит от конкретного случая и некоторых факторов.

Какой будет пенсия по инвалидности

Обычная пенсия по инвалидности зависит от группы увечья и процентной доли от стандартной пенсии по возрасту.

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Распределение процентов такое:

лица с инвалидностью I группы – 100% выплат от стандартной пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью II группы – 90% выплат от стандартной пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью III группы – 50% выплат от стандартной пенсии по возрасту.

Например в этом году, минимальная пенсия по инвалидности такова:

для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.

Пенсии по инвалидности из-за ЧАЭС

Минимальный страховой стаж для лиц с инвалидностью составляет 15 лет. Если лицо получило увечье после 60 лет, оно может выбрать, какую пенсию хочет получить – по возрасту или по инвалидности.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, получают более высокие пенсионные выплаты:

І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;

II группа - 6 549,98 гривны;

III группа - 5 048,95 гривны;

Дети-инвалиды - 5 048,95 гривны.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС имеют получают совсем другие суммы:

І группа инвалидности - 13 376,21 гривны;

II группа - 10 700,97 гривны;

III группа - 8 025,73 гривны.

Такие пенсии рассчитываются на зарплате в зоне ЧАЭС между 1986 и 1990 годами или на пятикратной минимальной зарплате на 1 января года начисления.

Пенсия по инвалидности для военных

Такая пенсия для военных назначается в случае увечья вследствие службы или болезни вызванной ею. Ее размер зависит от процента денежного обеспечения:

І группа – 100% от денежного обеспечения;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

Минимальные размеры этих пенсий в 2024 году: