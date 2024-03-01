Пенсии по инвалидности в 2024 году: произойдут ли изменения
Источник:ПФУ
На пенсию по инвалидности могут претендовать лица, имеющие определенную группу увечья. Ее размер зависит от конкретного случая и некоторых факторов.
Какой будет пенсия по инвалидности
Обычная пенсия по инвалидности зависит от группы увечья и процентной доли от стандартной пенсии по возрасту.
Читайте также Возрастные пенсионные надбавки: какие суммы получают украинцы
Распределение процентов такое:
- лица с инвалидностью I группы – 100% выплат от стандартной пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью II группы – 90% выплат от стандартной пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью III группы – 50% выплат от стандартной пенсии по возрасту.
Например в этом году, минимальная пенсия по инвалидности такова:
- для лиц с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.
Пенсии по инвалидности из-за ЧАЭС
Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, получают более высокие пенсионные выплаты:
- І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;
- II группа - 6 549,98 гривны;
- III группа - 5 048,95 гривны;
- Дети-инвалиды - 5 048,95 гривны.
Ликвидаторы последствий ЧАЭС имеют получают совсем другие суммы:
- І группа инвалидности - 13 376,21 гривны;
- II группа - 10 700,97 гривны;
- III группа - 8 025,73 гривны.
Такие пенсии рассчитываются на зарплате в зоне ЧАЭС между 1986 и 1990 годами или на пятикратной минимальной зарплате на 1 января года начисления.
Пенсия по инвалидности для военных
Такая пенсия для военных назначается в случае увечья вследствие службы или болезни вызванной ею. Ее размер зависит от процента денежного обеспечения:
- І группа – 100% от денежного обеспечения;
- II группа – 80%;
- III группа – 60%.
Минимальные размеры этих пенсий в 2024 году:
- I группа – 13 604,50 гривны;
- II группа – 10 988,25 гривны;
- III группа – 7 534,80 гривны.