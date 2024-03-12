Как изменятся пенсии по инвалидности лиц с І группой в марте

С 1 марта началась масштабная индексация пенсионных выплат. По плану, вследствие этого, вырастут пенсии большинства украинцев.

Какие выплаты получают граждане с инвалидностью

На выплаты по инвалидности влияет значительное количество факторов: возраст, наличие и количество стажа, назначенная группа и другие. Во внимание принимаются и обстоятельства приобретения увечья.

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Соотношение выплат, относительно возрастной пенсии такое:

лица с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Установленные минимумы, в соответствии с группой следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

неработающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Группу лицу назначает специальная комиссия. В некоторых случаях может происходить повторная экспертиза, в результате которой меняются данные. Соответственно, к новоназначенной группе, корректируются и выплаты.

Какой будет эта мартовская индексация

Некоторым гражданам с инвалидностью пенсия назначается в отдельно определенном порядке. Например, "чернобыльцам" или военным.

Перерасчет будет касаться более 10 миллионов украинцев. Несмотря на ожидаемый показатель 13%, в этом году выплаты проиндексируют почти на 8%.

Минимальный размер роста пенсий – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, средняя пенсионная выплата украинцев вырастет до 5 717 гривен.