Какие пенсии получают люди с инвалидностью I группы в 2024 году

Полная или частичная потеря трудоспособности дает лицу право на признание его нетрудоспособным и получение пенсии по инвалидности. Такие выплаты отличаются для разных групп инвалидности.

Выплаты для лиц с инвалидностью I группы

Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства устанавливается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Лица первой группы инвалидности, которые являются полностью нетрудоспособными и нуждаются в постоянном уходе, получают выплаты в размере 100% прожиточного минимума, что по состоянию на 1 января 2024 года составляет 2361 гривна.

! Существуют две подгруппы первой группы инвалидности – А и Б, отличающиеся по степени тяжести нарушений функций организма. Принадлежность к одной из этих подгрупп влияет на размер выплат.

Также существуют надбавки за уход за лицом с инвалидностью первой группы:

для подгруппы А - 200% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что по состоянию на 1 января 2024 года составляет 4 722 гривны;

для подгруппы Б - 100%, или 2 361 гривна.

Назначение пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается в случаях полной или частичной утраты трудоспособности вследствие заболеваний или травм, которые не связаны с профессиональной деятельностью, а также вследствие инвалидности, приобретенной с детства.

! Причину, группу инвалидности, время ее наступления и срок, на который она устанавливается, определяют органы медико-социальной экспертизы (МСЭК) или специальные медицинские комиссии.

Размер пенсионных выплат по инвалидности определяется процентами от пенсии по возрасту:

I группа инвалидности – 100% от пенсии по возрасту,

II группа инвалидности – 90% пенсии по возрасту,

III группа инвалидности – 50% пенсии по возрасту, при условии наличия страхового стажа 15 лет, как это указано в статье 32 Закона Украины. Кроме того, по закону, период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста автоматически включается в страховой стаж.

! В случае установления инвалидности после достижения пенсионного возраста, лицо имеет право выбора между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности.