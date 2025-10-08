Военнослужащие, получившие инвалидность из-за войны, могут рассчитывать на пенсию от государства. Однако выплаты привязаны к денежному обеспечению и группе инвалидности.

Как назначают выплаты по инвалидности?

Пенсии по инвалидности вследствие войны II группы назначают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Закон предусматривает, что к лицам с инвалидностью вследствие войны относят граждан, которые получили ее из-за контузии, ранения или заболевания:

во время защиты Украины;

выполнения обязанностей военной службы;

пребывания на фронте, в подпольных или партизанских организациях и тому подобное.

При назначении выплат учитывают причину приобретения инвалидности. Ее должна определить и зафиксировать экспертная комиссия.

Пенсию по инвалидности ІІ группы вследствие войны начислят при следующих условиях:

если инвалидность установлена во время прохождения человеком военной службы;

инвалидность наступила в течение 3 месяцев после увольнения;

группу инвалидности назначили после окончания трехмесячного срока, но связана со службой.

Важно! Страховой стаж при назначении пенсии по инвалидности из-за войны не учитывается. То есть выплаты начислят даже, если человек не имеет стажа.

Какой размер пенсии для II группы?

Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны, как и для гражданских, зависит от назначенной группы и определяется индивидуально. Но, для военных сумма выплат привязана к денежному обеспечению, пишет ПФУ:

для II группы инвалидность пенсия составляет 80% от денежного обеспечения.

Однако законодательство определяет минимальный размер пенсионных выплат для военных с инвалидностью из-за войны:

пенсия для II группы не может быть меньше, чем 13 822 гривен.

Если пенсионные выплаты с учетом всех возможных надбавок, доплат, индексации и целевой помощи, не достигают этого размера, лицу назначают адресную помощь на ту сумму, которой не хватает до минимума.

Пенсии по инвалидности в Украине: что нужно знать?