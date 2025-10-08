Військовослужбовці, котрі отримали інвалідність через війну, можуть розраховувати на пенсію від держави. Однак виплати прив'язані до грошового забезпечення та групи інвалідності.

Як призначають виплати по інвалідності?

Пенсії по інвалідності внаслідок війни ІІ групи призначають за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Закон передбачає, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни відносять громадян, які отримали її через контузію, поранення чи захворювання:

під час захисту України;

виконання обов'язків військової служби;

перебування на фронті, у підпільних чи партизанських організаціях тощо.

Під час призначення виплат враховують причину набуття інвалідності. Її має визначити та зафіксувати експертна комісія.

Пенсію по інвалідності ІІ групи внаслідок війни нарахують за таких умов:

якщо інвалідність встановлена під час проходження людиною військової служби;

інвалідність настала протягом 3 місяців після звільнення;

групу інвалідності призначили після закінчення тримісячного терміну, але пов'язана зі службою.

Важливо! Страховий стаж під час призначення пенсії по інвалідності через війну не враховується. Тобто виплати нарахують навіть, якщо людина не має стажу.

Який розмір пенсії для ІІ групи?

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, як і для цивільних, залежить від призначеної групи і визначається індивідуально. Але, для військових сума виплат прив'язана до грошового забезпечення, пише ПФУ:

для ІІ групи інвалідність пенсія складає 80 % від грошового забезпечення.

Проте законодавство визначає мінісальний розмір пенсійних виплат для військових з інвалідністю через війну:

пенсія для ІІ групи не може бути меншою, ніж 13 822 гривень.

Якщо пенсійні виплати з урахуванням усіх можливих надбавок, доплат, індексації та цільової допомоги, не досягають цього розміру, особі призначають адресну допомогу на ту суму, якої не вистачає до мінімуму.

Пенсії по інвалідності в Україні: що треба знати?