Хто має право на пенсію по інвалідності ІІ групи?

Пенсію по інвалідності ІІ групи призначається за наявності страхового стажу відповідно до 32 статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Щоб отримати пенсію по інвалідності ІІ групи, людина повинна мати від 1 до 14 років страхового стажу. Його розмір залежить від віку, у якому призначають пенсійні виплати.

Залежить розмір пенсії по інвалідності від пенсії за віком:

для осіб ІІ групи – 90% від пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого вираховують розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– наголошують у ПФУ.

На сьогодні встановлено мінімальні пенсії для людей з інвалідністю ІІ групи у такому розмірі:

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.

Окремо регулюється призначення пенсій по інвалідності військовослужбовцям – законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зазначають у ПФУ.

За цим законом, пенсій призначаються залежно від причини отримання інвалідності:

розмір пенсії для військових з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни становить 80% від грошового забезпечення;

для військових з інвалідністю ІІ групи, отриманою не внаслідок служби, розмір виплат складає 60% від грошового забезпечення.

Важливо! Пенсію по інвалідності призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина подала заяву не пізніше трьох місяців. Якщо цей термін особа пропустила, то виплати їй призначать з дня звернення за ними.

