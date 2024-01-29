Пенсии для людей с инвалидностью выросли: сколько получают украинцы
Источник:ПФУ
Дополнительное государственное обеспечение имеют не только лица с инвалидностью, но и надсмотрщики таких граждан. Сейчас эти суммы изменятся.
Как изменились выплаты по инвалидности в 2024 году
С начала года произошел перерасчет прожиточных минимумов в соответствии с этим, выросли и некоторые пенсионные выплаты. Увеличились и пенсии по инвалидности.
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На сумму выплат влияет группа, назначенная лицу:
- I группа – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;
- II группа – 80% от прожиточного минимума – 1 888,8 гривны;
- III группа – 60% от прожиточного минимума – 1 416, 6 гривны.
Лица получившие увечье в детском возрасте получают 70% от прожиточного минимума. Сейчас эта сумма составляет 1 652,7 гривны.
На выплаты для детей с инвалидностью влияет возраст человека. Если несовершеннолетнему к группе назначена подгруппа А, он имеет пенсию соответствующую определенному для этого возраста прожиточного минимуму:
- до 6 лет – 5 163 гривны;
- 6 – 18 лет – 6 392 гривны.
Дети, принадлежащие к другой категории получают:
- до 6 лет – 1 281,5 гривны;
- 6 – 18 лет 1 598 гривен.
Какие выплаты имеют сиделки
Сейчас помощь от государства могут получить смотрители за лицами с инвалидностью. Их выплаты также зависят от подгруппы:
- если гражданин ухаживает за лицом с подгруппой А эта сумма составляет 4 722 гривны или 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность
- подгруппа Б – 2 361 гривна – 100%.