Какими будут пенсии по инвалидности в 2024 году

Выплаты по инвалидности предоставляются лицам, потерявшим трудоспособность, в результате приобретения увечья и тем, кто имел такое состояние здоровья с детства. Средства получают и попечители этих граждан.

Какие выплаты по инвалидности будут иметь украинцы

Следует понимать, что размер выплат по инвалидности напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году, согласно утвержденному бюджету, установлен рост этого показателя с 2 093 до 2 361 гривны, передает 24 Канал.

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Пенсию по инвалидности получают и те, кто приобрел этот статус в детстве. Для них в 2024 году выплаты будут следующие:

2 361 гривну имеют лица с инвалидностью с детства I группы, это 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

1 888,8 гривны – II группы – 80% прожиточного минимума;

1 416,6 гривны – III группы – 60% прожиточного минимума.

Несовершеннолетние лица, то есть до 18 лет, имеют право на выплаты по инвалидности с детства. Они получают 70% от указанного прожиточного минимума, то есть 1 652,7 гривны.

Какими будут надбавки для попечителей лиц с инвалидностью

Следует отметить, что сумма этих доплат также зависит от указанной подгруппы. Какими будут эти надбавки для попечителей лиц с инвалидностью с детства I группы:

если лицо отнесено к подгруппе А, надбавка составляет 200% от прожиточного минимума, то есть 4 722 гривны;

подгруппа Б – 100% от прожиточного минимума – 2 361 гривна.

Если спецкомиссия определила, что лицо с инвалидностью с детства II или III группы нуждается в значительной сторонней поддержке и при этом у нее нет попечителей родственников, его доплаты составляют 75% прожиточного минимума, то есть в 2024 году это 1 770,75 гривны.

Несмотря на указанную группу, попечители детей до 18 лет, принадлежащих к подгруппе А, будут получать:

дети до 6 лет – 5 163 гривны – 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума;

от 6 до 18 лет – 6 392 гривны – 200% от определенного для такого возраста прожиточного минимума.

Для детей с другими подгруппами, надбавки будут составлять 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума. То есть до 6 лет это 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.