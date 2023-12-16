Какими будут пенсии по инвалидности в 2024 году
Выплаты по инвалидности предоставляются лицам, потерявшим трудоспособность, в результате приобретения увечья и тем, кто имел такое состояние здоровья с детства. Средства получают и попечители этих граждан.
Какие выплаты по инвалидности будут иметь украинцы
Следует понимать, что размер выплат по инвалидности напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году, согласно утвержденному бюджету, установлен рост этого показателя с 2 093 до 2 361 гривны, передает 24 Канал.
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Пенсию по инвалидности получают и те, кто приобрел этот статус в детстве. Для них в 2024 году выплаты будут следующие:
- 2 361 гривну имеют лица с инвалидностью с детства I группы, это 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- 1 888,8 гривны – II группы – 80% прожиточного минимума;
- 1 416,6 гривны – III группы – 60% прожиточного минимума.
Несовершеннолетние лица, то есть до 18 лет, имеют право на выплаты по инвалидности с детства. Они получают 70% от указанного прожиточного минимума, то есть 1 652,7 гривны.
Какими будут надбавки для попечителей лиц с инвалидностью
Следует отметить, что сумма этих доплат также зависит от указанной подгруппы. Какими будут эти надбавки для попечителей лиц с инвалидностью с детства I группы:
- если лицо отнесено к подгруппе А, надбавка составляет 200% от прожиточного минимума, то есть 4 722 гривны;
- подгруппа Б – 100% от прожиточного минимума – 2 361 гривна.
Несмотря на указанную группу, попечители детей до 18 лет, принадлежащих к подгруппе А, будут получать:
- дети до 6 лет – 5 163 гривны – 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума;
- от 6 до 18 лет – 6 392 гривны – 200% от определенного для такого возраста прожиточного минимума.
Для детей с другими подгруппами, надбавки будут составлять 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума. То есть до 6 лет это 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.