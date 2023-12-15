Вдобавок, Великобритания вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России с 1 января 2023 года. В то же время страна рассматривает возможность введения запрета на вспомогательные услуги, связанные с металлами.

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Однако, в случае, если это возможно осуществить вместе с международными союзниками.

Какие еще санкции вводятся Великобританией

Новый пакет санкций устанавливает запрет на вывоз ряда товаров, которые могут применяться в сфере обороны или промышленности. Это касается также передового оборудования, обнаруженного Украиной на поле боя: компоненты машин и электронику.

Учитывая низкий уровень британско-российской торговли, эти санкции обеспечат возможность продолжать лишать Россию товаров, которые она может использовать в войне.

– говорится в заявлении.

Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани заявила, что в Великобритании появится специальное ведомство, следящее за исполнением санкций.

Поддержка бизнеса, вышедшего из России

Законодательство также предусматривает ряд финансовых мер, направленных на поддержку бизнеса, решившего вывести капитал из России. Такой ожидается уточнение и расширение сферы действия действительных санкций в отношении банковских корреспондентских отношений.

По нашим оценкам, без международных санкций у России было бы более 400 миллиардов долларов больше для финансирования войны, что достаточно для финансирования вторжения в течение следующих четырех лет. Мы бьем Россию в самое болезненное место и лишаем Путина ресурсов, необходимых для финансирования его незаконной войны против Украины,

– говорится в документе.

В частности, отмечается, что этот пакет санкций – самый строгий из когда-либо налагавшихся на экономику: импорт товаров из России в Великобританию уже упал на 94%.