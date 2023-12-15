На додаток, Велика Британія впроваджує окремий закон, що забороняє імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2023 року. Країна водночас розглядає можливість введення заборони на допоміжні послуги, повʼязані з металами.

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Проте у випадку, якщо це можливо здійснити разом із міжнародними союзниками.

Які ще санкції вводяться Британією

Новий пакет санкцій встановлює заборону на вивіз ряду товарів, які можуть мати застосування в сфері оборони або промисловості. Це стосується також передового обладнання, що виявлене Україною на полі бою: компоненти машин та електроніку.

Враховуючи низький рівень британсько-російської торгівлі, ці санкції забезпечать можливість продовжувати позбавляти Росію товарів, які вона може використовувати у війні.По суті, після цього без санкцій залишиться лише гуманітарний, продовольчий та медичний експорт з низьким рівнем ризику,

– йдеться у заяві.

Міністр промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані заявила, що у Великій Британії з'явиться спеціальне відомство, яке стежитиме за виконанням санкцій.

Підтримка бізнесу, що вийшов з Росії

Законодавство також передбачає низку фінансових заходів, що спрямовані на підтримку бізнесу, який вирішив вивести капітал з Росії. Такою очікується уточнення та розширення сфери дії дійсних санкцій щодо банківських кореспондентських відносин.

За нашими оцінками, без міжнародних санкцій Росія мала б на понад 400 мільярдів доларів більше для фінансування війни, що достатньо для фінансування вторгнення протягом наступних чотирьох років. Ми б'ємо Росію в найболючіше місце і позбавляємо Путіна ресурсів, необхідних для фінансування його незаконної війни проти України,

– йдеться у документі.

Зокрема, наголошується на тому, що цей пакет санкцій – найсуворіший з тих, що коли-небудь накладалися на економіку: імпорт товарів з Росії до Великої Британії вже впав на 94%.