Які виплати по інвалідності матимуть українці

Потрібно розуміти, що розмір виплат по інвалідності прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність У 2024 році, відповідно до затвердженого бюджету, встановлено зростання цього показника з 2 093 до 2 361 гривні, передає 24 Канал.

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Пенсію по інвалідності мають і ті, хто отримав цей статус у дитинстві. Для них у 2024 виплати будуть такі:

2 361 гривню мають особи з інвалідністю з дитинства I групи, це 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

1 888,8 гривні – II групи – 80% прожиткового мінімуму;

1 416,6 гривні – III групи – 60% прожиткового мінімуму.

Неповнолітні особи, тобто до 18 років, також мають право на виплати по інвалідності з дитинства. Вони отримують 70% від вказаного прожиткового мінімуму, тобто 1 652,7 гривні.

Якими будуть надбавки для доглядачів осіб з інвалідністю

Потрібно зауважити, що сума цих доплат також залежить від визначеної підгрупи. Якими будуть ці надбавки для доглядачів осіб з інвалідністю з дитинства I групи:

якщо особа віднесена до підгрупи А, надбавка становить 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4 722 гривні;

підгрупа Б – 100% від прожиткового мінімуму – 2 361 гривня.

Зверніть увагу! Якщо спецкомісія визначила, що особа з інвалідністю з дитинства II або III групи потребує значної сторонньої підтримки і при цьому вона не має доглядачів, які є родичами, її доплати складають 75% прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 1 770,75 гривні.

Попри визначену групу, доглядачі дітей до 18 років, які належать до підгрупи А, отримуватимуть:

діти до 6 років – 5 163 гривні – 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму;

від 6 до 18 років – 6 392 гривні – 200% від визначеного для такого віку прожиткового мінімуму.

Для дітей з іншими підгрупами, надбавки складатимуть 50%, від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму. Тобто, до 6 років це 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 598 гривень.