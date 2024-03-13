Как изменятся пенсии украинцев с ІІІ группой инвалидности в марте

В марте началась плановая индексация пенсионных выплат. У большинства украинцев произойдет ощутимый рост пенсии.

Какие сейчас выплаты по инвалидности

Первоочередно на размер выплат по инвалидности влияет назначенная группа. Определением степени увечья занимается специальная комиссия.

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Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут. Сейчас эти суммы следующие:

для І группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

работающее лицо с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривен.

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. По состоянию на теперь, это соотношение такое:

100% пенсии по возрасту – І группа;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Как изменятся пенсии после индексации

Есть исключения, в частности, чернобыльцы и граждане, получившие инвалидность, в результате военных действий. Для них действуют отдельно установленные минимумы.

Показатель нынешней индексации составляет почти 8%. Средний размер пенсий после перерасчета – 5 717 гривен.

Выплаты украинских пенсионеров должны вырасти как минимум на 100 гривен. Максимально пенсии могут увеличиться на 1 500 гривен.