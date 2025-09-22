В Украине люди с инвалидностью имеют право на пенсию от государства, размер которой определяется индивидуально. Поэтому важно знать, вырастут ли эти выплаты в следующем году.

Как назначают пенсии по инвалидности?

Назначают пенсии по инвалидности в зависимости от причины и установленной группы инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Размер выплат по инвалидности в 2026 году, как и раньше, будет зависеть от пенсии по возрасту и начисляется в процентах:

для людей с инвалидностью I группы – 100% от пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью ІI группы – 90% от пенсии по возрасту;

для людей III группы инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.

Пенсию назначают со дня установления инвалидности, если человек подал соответствующее заявление не позднее трех месяцев с момента установления ему той или иной группы инвалидности. В противном случае пенсию назначают со дня обращения за ней.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности,

– отмечают в ПФУ.

Важно! В страховой стаж для расчета размера пенсии по возрасту, с которой начисляют пенсию по инвалидности, засчитывают не только приобретенный страховой стаж, но и период со дня установления инвалидности до достижения человеком возраста 60 лет,

Вырастет ли пенсия в 2026 году?

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, пенсии многих украинцев в следующем году вырастут.

В целом правительство в проекте бюджета на 2026 год предусмотрело значительно больше средств на пенсионные выплаты, чем в этом году – 1 триллион 27 миллиардов гривен.

В 2025 году на выплату пенсий заложили на 123,4 миллиарда меньше.

Пенсии для военных с инвалидностью: что известно?