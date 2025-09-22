В Україні люди з інвалідністю мають право на пенсію від держави, розмір якої визначається індивідуально. Тому важливо знати, чи зростуть ці виплати наступного року.

Як призначають пенсії по інвалідності?

Призначають пенсії по інвалідності залежно від причини та встановленої групи інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Розмір виплат по інвалідності у 2026 році, як і раніше, залежатиме від пенсії за віком і нараховуватиметься у відсотках:

для людей з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю ІI групи – 90% від пенсії за віком;

для людей III групи інвалідності – 50% від пенсії за віком.

Пенсію призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина подала відповідну заяву не пізніше трьох місяців від моменту встановлення їй тієї чи іншої групи інвалідності. В іншому випадку пенсію призначають з дня звернення за нею.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,

– зазначають у ПФУ.

Важливо! До страхового стажу для розрахунку розміру пенсії за віком, з якої нараховують пенсію по інвалідності, зараховують не лише набутий страховий стаж, але й період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною віку 60 років,

Чи зросте пенсія у 2026 році?

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, пенсії багатьох українців наступного року зростуть.

Загалом уряд у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив значно більше коштів на пенсійні виплати, ніж цього року – 1 трильйон 27 мільярдів гривень.

У 2025 році на виплату пенсій заклали на 123,4 мільярда менше.

Пенсії для військових з інвалідністю: що відомо?