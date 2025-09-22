Пенсії по інвалідності: чи зміниться розмір виплат у 2026 році
- Пенсії по інвалідності в Україні залежать від групи інвалідності і нараховуються у відсотках від пенсії за віком: I група - 100%, II група - 90%, III група - 50%.
- У 2026 році уряд України передбачив значно більше коштів на пенсійні виплати, ніж у попередньому році.
В Україні люди з інвалідністю мають право на пенсію від держави, розмір якої визначається індивідуально. Тому важливо знати, чи зростуть ці виплати наступного року.
Як призначають пенсії по інвалідності?
Призначають пенсії по інвалідності залежно від причини та встановленої групи інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Розмір виплат по інвалідності у 2026 році, як і раніше, залежатиме від пенсії за віком і нараховуватиметься у відсотках:
- для людей з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;
- для осіб з інвалідністю ІI групи – 90% від пенсії за віком;
- для людей III групи інвалідності – 50% від пенсії за віком.
Пенсію призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина подала відповідну заяву не пізніше трьох місяців від моменту встановлення їй тієї чи іншої групи інвалідності. В іншому випадку пенсію призначають з дня звернення за нею.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності,
– зазначають у ПФУ.
Важливо! До страхового стажу для розрахунку розміру пенсії за віком, з якої нараховують пенсію по інвалідності, зараховують не лише набутий страховий стаж, але й період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною віку 60 років,
Чи зросте пенсія у 2026 році?
За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, пенсії багатьох українців наступного року зростуть.
- Загалом уряд у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив значно більше коштів на пенсійні виплати, ніж цього року – 1 трильйон 27 мільярдів гривень.
- У 2025 році на виплату пенсій заклали на 123,4 мільярда менше.
Пенсії для військових з інвалідністю: що відомо?
Пенсія по інвалідності для військовослужбовців визначається у відсотках від розміру грошового забезпечення. Розмір виплат напряму залежить від групи інвалідності та від того, з якої причини вона настала. Найвищі виплати отримують ті, хто втратив працездатність через війну.
Для військових, які отримали інвалідність унаслідок війни, передбачені такі відсотки: І група – 100% від грошового забезпечення, ІІ група – 80%, ІІІ група – 60%.
Натомість особи, чия інвалідність не пов’язана з війною, отримують менші відсотки від забезпечення: І група – 70%, ІІ група – 60%, ІІІ група – 40%.