Как изменился размер пенсии по инвалидности в 2024 году

В 2024 году пенсии у лиц с инвалидностью I, II и III групп немного выросли по сравнению с предыдущим годом. В целом на размер выплаты влияют различные факторы, в частности степень инвалидности и стаж лица.

Пенсии по инвалидности: тогда и сейчас

Поскольку в 2024 году состоялась индексация, то частично выросли размеры выплат и для лиц с инвалидностью.

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В 2023 году минимальные выплаты по инвалидности были такие:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2100 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 гривны.

А в 2024 году минимальные выплаты изменились так:

для людей с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.

Как назначаются пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности назначаются лицам с соответствующим страховым стажем, который варьируется от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Размер такой пенсии определяется в процентах от пенсии по возрасту, и зависит от группы инвалидности:

Лица с инвалидностью I группы получают 100% от размера пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью II группы получают 90% от размера пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью III группы получают 50% от размера пенсии по возрасту.

Кроме имеющегося страхового стажа, для исчисления пенсии также засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения лицом возраста 60 лет.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Пенсии по инвалидности для военнослужащих регулируются Законом Украины от 09.04.1992 года №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (статьи 18-23).

Пенсии назначаются в следующих случаях:

Во время прохождения службы;

Не позднее чем через три месяца после увольнения со службы;

Позже чем через три месяца после увольнения, если инвалидность вызвана заболеваниями, возникшими во время службы.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности

Пенсии по инвалидности для военнослужащих назначаются в следующих случаях:

Во время прохождения службы;

Не позднее чем через три месяца после увольнения со службы;

Позже чем через три месяца после увольнения, если инвалидность вызвана заболеваниями, возникшими во время службы.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены следующие ставки пенсии:

I группа – 100% от суммы денежного обеспечения;

II группа – 80% от суммы денежного обеспечения;

III группа – 60% от суммы денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью пенсии назначаются так:

I группа – 70% от суммы денежного обеспечения;

II группа – 60% от суммы денежного обеспечения;

III группа – 40% от суммы денежного обеспечения.

Минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, вызванной военными действиями, установлены в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Они рассчитываются следующим образом: