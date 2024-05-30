Пенсії з інвалідності: тоді і зараз

Оскільки у 2024 році відбулася індексація, то частково зросли розміри виплат і для осіб з інвалідністю.

Читайте також В ЄС урізають виплати для українських пенсіонерів: яка країна пішла на такий крок

У 2023 році мінімальні виплати за інвалідністю були такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2300 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2100 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2093 гривні.

А у 2024 році мінімальні виплати змінилися так:

для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Як призначаються пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.

Розмір такої пенсії визначається в процентах від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру пенсії за віком;

Особи з інвалідністю II групи отримують 90% від розміру пенсії за віком;

Особи з інвалідністю III групи отримують 50% від розміру пенсії за віком.

Крім наявного страхового стажу, для обчислення пенсії також зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку 60 років.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України від 09.04.1992 року №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (статті 18-23).

Пенсії призначаються у наступних випадках:

Під час проходження служби;

Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;

Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців призначаються у наступних випадках:

Під час проходження служби;

Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;

Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.

Важливо! Розмір пенсії залежить від причини інвалідності.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені такі ставки пенсії:

I група – 100% від суми грошового забезпечення;

II група – 80% від суми грошового забезпечення;

III група – 60% від суми грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсії призначаються так:

I група – 70% від суми грошового забезпечення;

II група – 60% від суми грошового забезпечення;

III група – 40% від суми грошового забезпечення.

Мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, спричиненої військовими діями, встановлені відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вони розраховуються наступним чином: