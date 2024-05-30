Пенсії з інвалідності: тоді і зараз

Оскільки у 2024 році відбулася індексація, то частково зросли розміри виплат і для осіб з інвалідністю.

Читайте також В ЄС урізають виплати для українських пенсіонерів: яка країна пішла на такий крок

У 2023 році мінімальні виплати за інвалідністю були такі:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2300 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2100 гривень;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2093 гривні.

А у 2024 році мінімальні виплати змінилися так:

  • для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;
  • з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;
  • з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Як призначаються пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.

Розмір такої пенсії визначається в процентах від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:

  • Особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру пенсії за віком;
  • Особи з інвалідністю II групи отримують 90% від розміру пенсії за віком;
  • Особи з інвалідністю III групи отримують 50% від розміру пенсії за віком.

Крім наявного страхового стажу, для обчислення пенсії також зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку 60 років.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України від 09.04.1992 року №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (статті 18-23).

Пенсії призначаються у наступних випадках:

  • Під час проходження служби;
  • Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;
  • Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців призначаються у наступних випадках:

  • Під час проходження служби;
  • Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;
  • Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені такі ставки пенсії:

  • I група – 100% від суми грошового забезпечення;
  • II група – 80% від суми грошового забезпечення;
  • III група – 60% від суми грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсії призначаються так:

  • I група – 70% від суми грошового забезпечення;
  • II група – 60% від суми грошового забезпечення;
  • III група – 40% від суми грошового забезпечення.

Мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, спричиненої військовими діями, встановлені відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вони розраховуються наступним чином:

  • Для осіб з інвалідністю І групи мінімальна пенсія становить 650% прожиткового мінімуму, що дорівнює 13 604.50 гривні (2 093 гривні х 650%);
  • Для осіб з інвалідністю ІІ групи мінімальна пенсія становить 525% прожиткового мінімуму, або 10 988.25 гривні (2 093 гривні х 525%);
  • Для осіб з інвалідністю ІІІ групи мінімальна пенсія складає 360% прожиткового мінімуму, що рівно 7 534.80 гривні (2 093 гривні х 360%).