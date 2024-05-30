Пенсії з інвалідності: тоді і зараз
Оскільки у 2024 році відбулася індексація, то частково зросли розміри виплат і для осіб з інвалідністю.
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У 2023 році мінімальні виплати за інвалідністю були такі:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2300 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2100 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2093 гривні.
А у 2024 році мінімальні виплати змінилися так:
- для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;
- з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.
Як призначаються пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.
Розмір такої пенсії визначається в процентах від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:
- Особи з інвалідністю I групи отримують 100% від розміру пенсії за віком;
- Особи з інвалідністю II групи отримують 90% від розміру пенсії за віком;
- Особи з інвалідністю III групи отримують 50% від розміру пенсії за віком.
Крім наявного страхового стажу, для обчислення пенсії також зараховується період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку 60 років.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України від 09.04.1992 року №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (статті 18-23).
Пенсії призначаються у наступних випадках:
- Під час проходження служби;
- Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;
- Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.
Розмір пенсії залежить від причини інвалідності
Пенсії по інвалідності для військовослужбовців призначаються у наступних випадках:
- Під час проходження служби;
- Не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби;
- Пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені такі ставки пенсії:
- I група – 100% від суми грошового забезпечення;
- II група – 80% від суми грошового забезпечення;
- III група – 60% від суми грошового забезпечення.
Для інших осіб з інвалідністю пенсії призначаються так:
- I група – 70% від суми грошового забезпечення;
- II група – 60% від суми грошового забезпечення;
- III група – 40% від суми грошового забезпечення.
Мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, спричиненої військовими діями, встановлені відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вони розраховуються наступним чином:
- Для осіб з інвалідністю І групи мінімальна пенсія становить 650% прожиткового мінімуму, що дорівнює 13 604.50 гривні (2 093 гривні х 650%);
- Для осіб з інвалідністю ІІ групи мінімальна пенсія становить 525% прожиткового мінімуму, або 10 988.25 гривні (2 093 гривні х 525%);
- Для осіб з інвалідністю ІІІ групи мінімальна пенсія складає 360% прожиткового мінімуму, що рівно 7 534.80 гривні (2 093 гривні х 360%).