Пенсии по инвалидности в августе не будут расти. Последний раз повышение этих выплат происходило в марте 2025 года.

Какие сейчас пенсии по инвалидности?

Пенсии по инвалидности определяются индивидуально. В частности, играет роль группа, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Трамп готовит удар по российской нефти: что будет с ценами и кто восполнит дефицит

Выплаты по инвалидности и в дальнейшем соотносятся с возрастными:

люди с инвалидностью I группы, должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидностью II группы – 90%;

инвалидностью III группы – 50%.

Страховой стаж для пенсий по инвалидности определяется по особому алгоритму.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Какие минимальные пенсии по инвалидности сейчас?

ПФУ утвердило, что минимальные пенсии по инвалидности сейчас такие:

лица с инвалидностью I группы должны получать не менее 3 323 гривен;

граждане, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 520 гривен.

люди, которые работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 093 гривны.

В то же время, по словам эксперта Сергея Коробкина, наименьшая пенсия в реальности будет больше.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению Наименьшая пенсионная выплата не может быть ниже уровня прожиточного минимума, даже если речь идет о III группе инвалидности. На сегодня это 2 361 гривна.

Напомним! Есть пенсии, назначаемые при особых обстоятельствах. В частности, речь идет о военных и пострадавших от аварии на ЧАЭС. Для таких граждан алгоритм определения пенсии несколько отличается.