Пенсия по инвалидности в мае: произошли ли изменения для населения
Источник:ПФУ
На сумму выплат по инвалидности влияет много обстоятельств. В частности возраст и количество приобретенного стажа.
Изменятся ли выплаты по инвалидности
На сумму выплат по инвалидности влияет назначенная группа. Степень увечья определяет специальная комиссия.
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В мае выплаты по инвалидности не претерпят изменений. Соответственно, для расчетов будут действовать старые формулы. В частности соотношение между возрастной пенсией и выплатами по инвалидности сейчас такое:
- люди с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90%;
- III группы – 50%.
Правительством определены минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут:
- для людей с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.
Какие выплаты будут у военных пенсионеров
В некоторых случаях установленные правительством минимумы другие. Речь идет, например, о военных, имеющих инвалидность.
Вследствие мартовской индексации, их пенсии составляют по меньшей мере:
- у лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен;
- II группы – 12 396 гривен;
- III группы – 8 500 гривен;
- для участников боевых действий и пострадавших вследствие участия в Революции достоинства – 4 958 гривен.