Пенсия по инвалидности в мае: произошли ли изменения для населения

На сумму выплат по инвалидности влияет много обстоятельств. В частности возраст и количество приобретенного стажа.

Изменятся ли выплаты по инвалидности

На сумму выплат по инвалидности влияет назначенная группа. Степень увечья определяет специальная комиссия.

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В мае выплаты по инвалидности не претерпят изменений. Соответственно, для расчетов будут действовать старые формулы. В частности соотношение между возрастной пенсией и выплатами по инвалидности сейчас такое:

люди с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Правительством определены минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут:

для людей с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.

Какие выплаты будут у военных пенсионеров

В некоторых случаях установленные правительством минимумы другие. Речь идет, например, о военных, имеющих инвалидность.

Вследствие мартовской индексации, их пенсии составляют по меньшей мере: