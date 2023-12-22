Пенсии по инвалидности: каких выплат ждать украинцам в будущем году

В 2024 году в Украине будет повышение прожиточного минимума. Соответственно, согласно принятому Госбюджетом-2024, в следующем году соответственно планируется увеличение минимальной пенсии по инвалидности.

Поэтому с 1 января 2024 года пенсия по инвалидности увеличится на 268 гривны и будет составлять – 2361 гривна.

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Напомним, что выплаты по инвалидности предоставляются лицам, потерявшим трудоспособность, в результате приобретения увечья и тем, кто имел такое состояние здоровья с детства. Средства получают и смотрители этих граждан.

Какими будут пенсии в 2024 году

В 2024 году пенсия людей с инвалидностью, в зависимости от группы, будет составлять:

I группа – 2361 гривна – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

II группа – 1888,8 гривны – 80% прожиточного минимума;

III группа – 1416,6 гривны – 60% прожиточного минимума.

Какую пенсию получат дети с инвалидностью

Инвалиды с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет получат пособие в размере 1652,7 гривны – 70% от прожиточного минимума.

Для детей с инвалидностью размер пенсии также вырастет, однако, в зависимости от группы и возраста ребенка.

В случае, если ребенок имеет подгруппу А – получать 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума:

младше 6 лет, подгруппа А – 5163 гривен;

от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6392 грн.

С другими группами надбавки будут составлять 50%, от определенного по возрасту прожиточного минимума:

младше 6 лет – будут получать 1281,5 гривны;

от 6 до 18 лет – будут получать 1598 гривен.

Какой будет помощь по уходу за инвалидами

Дополнительно государство обеспечивает финансовую поддержку тем, кто заботится об инвалидах с детства. Следует отметить, что сумма этих доплат также зависит от определенной подгруппы. Следовательно, с 2024 года выплата составит:

если лицо отнесено к подгруппе А – 200% от прожиточного минимума, то есть 4722 гривны;

подгруппа Б – 100% от прожиточного минимума – 2361 гривна.

Если спецкомиссия определила, что лицо с инвалидностью с детства II или III группы нуждается в значительной сторонней поддержке и при этом у нее нет схожих родственников, его доплаты составляют 75% прожиточного минимума, то есть в 2024 году это 1 770,75 гривны.