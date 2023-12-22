Пенсии по инвалидности: каких выплат ждать украинцам в будущем году
Источник:На пенсии
В 2024 году в Украине будет повышение прожиточного минимума. Соответственно, согласно принятому Госбюджетом-2024, в следующем году соответственно планируется увеличение минимальной пенсии по инвалидности.
Поэтому с 1 января 2024 года пенсия по инвалидности увеличится на 268 гривны и будет составлять – 2361 гривна.
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Напомним, что выплаты по инвалидности предоставляются лицам, потерявшим трудоспособность, в результате приобретения увечья и тем, кто имел такое состояние здоровья с детства. Средства получают и смотрители этих граждан.
Какими будут пенсии в 2024 году
В 2024 году пенсия людей с инвалидностью, в зависимости от группы, будет составлять:
- I группа – 2361 гривна – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- II группа – 1888,8 гривны – 80% прожиточного минимума;
- III группа – 1416,6 гривны – 60% прожиточного минимума.
Какую пенсию получат дети с инвалидностью
Для детей с инвалидностью размер пенсии также вырастет, однако, в зависимости от группы и возраста ребенка.
В случае, если ребенок имеет подгруппу А – получать 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума:
- младше 6 лет, подгруппа А – 5163 гривен;
- от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6392 грн.
С другими группами надбавки будут составлять 50%, от определенного по возрасту прожиточного минимума:
- младше 6 лет – будут получать 1281,5 гривны;
- от 6 до 18 лет – будут получать 1598 гривен.
Какой будет помощь по уходу за инвалидами
Дополнительно государство обеспечивает финансовую поддержку тем, кто заботится об инвалидах с детства. Следует отметить, что сумма этих доплат также зависит от определенной подгруппы. Следовательно, с 2024 года выплата составит:
- если лицо отнесено к подгруппе А – 200% от прожиточного минимума, то есть 4722 гривны;
- подгруппа Б – 100% от прожиточного минимума – 2361 гривна.