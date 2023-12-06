Отмена пенсий по инвалидности: какие денежные выплаты будут взамен

Пенсия по инвалидности предоставляется гражданам, которые приобрели увечье в результате определенных обстоятельств. Для получения этой выплаты необходимо соответствовать определенным критериям.

Кому не предоставляется пенсия по инвалидности

Выплаты по инвалидности зависят от назначенной группы. Степень увечья определяет специальная комиссия.

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На пенсию по инвалидности влияют возрастные выплаты. Сейчас это соотношение таково:

100% пенсии по возрасту, как выплаты по инвалидности, получают лица с I группой;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Для расчета выплат по инвалидности не учитывается стаж лица и его возраст. Правительство установило минимумы, согласно каждой группе:

при назначении I группы необходимо иметь не менее 1 года стажа до 26 лет;

ІІ и ІІІ группы обязательно иметь 1 год стажа до 24 лет.

Какие выплаты по инвалидности получают лица без стажа

В стаж досчитывается обучение, повышение или переквалификация, только в том случае, если они проходили до 1 января 2004 года.

Есть случаи, когда инвалидность имеет лицо, у которого нет ни одного года стажа. Тогда ему назначается специальная денежная помощь.

Следует отметить, что эта выплата предоставляется после рассмотрения дела в ПФУ. На данный момент такая денежная социальная помощь назначается только лицам с I группой инвалидности или малообеспеченным гражданам.