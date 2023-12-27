Доплата к пенсии от ООН: кто сможет ее получить

ООН оказывает гуманитарную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. Сейчас деньги будут получать граждане с инвалидностью.

Какую надбавку смогут получить украинцы

Минсоцполитики совместно с ООН продолжают оказывать соцпомощь нуждающимся украинцам. Речь идет о тех, кто больше всего пострадал в результате военных действий.

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В частности, прибавку к пенсии от ООН уже получили 278 тысяч пенсионеров. Общая сумма пособия составила 609 миллионов гривен.

Доплата к пенсии предоставлялась пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий и имеющим пенсию менее 3 тысяч гривен. Средства добавляются к общей сумме пенсии автоматически. Размер надбавки равен разнице между 3 тысячами гривен и пенсией, которую имеет гражданин.

Сейчас надбавку будут получать 350 тысяч украинцев, обладающих инвалидностью. Каким еще требованиям должен отвечать получатель новой надбавки:

проживание на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий;

отсутствие статуса ВПЛ;

ежемесячные выплаты менее 3 250 гривен;

отсутствие другой международной денежной помощи.

Какие пенсии по инвалидности сейчас

На пенсии по инвалидности влияют возрастные выплаты. До конца 2023 года соотношение остается следующим:

100% от пенсии по возрасту получают граждане с инвалидностью I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Правительство учредило минимумы ниже которых выплаты быть не могут:

лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группа инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группа, если граждане продолжают работать – 2 093 гривны.

Группу инвалидности назначает специальная комиссия. Если во время повторной экспертизы эксперты зафиксировали некие изменения, в соответствии с ними корректируются и выплаты.