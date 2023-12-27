Доплата к пенсии от ООН: кто сможет ее получить
Источник:Минсоцполитики
ООН оказывает гуманитарную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения. Сейчас деньги будут получать граждане с инвалидностью.
Какую надбавку смогут получить украинцы
Минсоцполитики совместно с ООН продолжают оказывать соцпомощь нуждающимся украинцам. Речь идет о тех, кто больше всего пострадал в результате военных действий.
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В частности, прибавку к пенсии от ООН уже получили 278 тысяч пенсионеров. Общая сумма пособия составила 609 миллионов гривен.Напомним! Доплата к пенсии предоставлялась пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий и имеющим пенсию менее 3 тысяч гривен. Средства добавляются к общей сумме пенсии автоматически. Размер надбавки равен разнице между 3 тысячами гривен и пенсией, которую имеет гражданин.
Сейчас надбавку будут получать 350 тысяч украинцев, обладающих инвалидностью. Каким еще требованиям должен отвечать получатель новой надбавки:
- проживание на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий;
- отсутствие статуса ВПЛ;
- ежемесячные выплаты менее 3 250 гривен;
- отсутствие другой международной денежной помощи.
Какие пенсии по инвалидности сейчас
На пенсии по инвалидности влияют возрастные выплаты. До конца 2023 года соотношение остается следующим:
- 100% от пенсии по возрасту получают граждане с инвалидностью I группы;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Правительство учредило минимумы ниже которых выплаты быть не могут:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группа инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группа, если граждане продолжают работать – 2 093 гривны.