Пенсии по инвалидности: на какие суммы могут рассчитывать украинцы в октябре

Размер пенсии зависит от деятельности лица, также принимаются во внимание возраст и обстоятельства, при которых человек приобрел инвалидность. Больше всего могут получить лица с инвалидностью I группы, а меньше всего – III группы.

Какие в Украине пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности имеют те, кто приобрел определенное увечье и имеют страховой стаж от 1 до 15 лет. В настоящее время выплаты распределены следующим образом:

инвалиды I группы могут получить 100% от назначенной пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%

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Минимальные суммы выплат следующие:

лицо с инвалидностью I группы получает 2 300 гривен;

с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен, если граждане не работают;

с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен, если граждане работают;

Как определяется размер пенсии по инвалидности Сначала собирается соответствующая комиссия. Далее принимается решение, по результатам которого назначается сумма выплат и группа по инвалидности. Комиссия также определяет, нужна ли дополнительная проверка.

Какие сейчас пенсии в Украине

Пока средняя пенсия в Украине составляет 5 350 гривен. Такой размер выплаты получают чуть более трети всех пенсионеров – 3,57 миллиона человек, согласно данным Опендатабот.

Вместе с тем, стоит отметить, что в 8 областях Украины средняя пенсия превышает общий показатель. Например, в Киеве в среднем люди получают – 7 219 гривен.

Пока украинцы получают следующие суммы: