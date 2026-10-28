Пенсии по инвалидности могут отменить: кому из мужчин грозит потеря выплат

В Украине кардинально меняют подход к социальным выплатам и ужесточают контроль за целевым использованием средств. Если игнорировать новые требования, начисление пенсий по инвалидности может просто приостановить.

Кому придется доказывать право на выплаты по инвалидности

В Пенсионном фонде Украины предупредили, что статус человека с инвалидностью больше не является гарантией пожизненных выплат. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторную оценку трудоспособности. Отныне государство анализирует не только медицинский диагноз, но и уровень повседневного функционирования человека. Если требование будет проигнорировано в установленные сроки, ПФУ автоматически приостановит начисление средств на банковскую карту.

Правозащитники предупреждают о рисках для людей с хроническими заболеваниями, которые могут остаться без помощи из-за бюрократических задержек. В то же время правительство предусмотрело защитные механизмы на время войны. Если гражданин по уважительным причинам не может вовремя пройти повторный осмотр, начисление пенсии продолжается до момента фактического проведения оценки или как минимум в течение шести месяцев после окончания военного положения.

Как восстановить отмененную пенсию и разморозить средства

Если выплаты уже приостановили, это решение не является окончательным. Для возврата средств придется заново пройти процедуру оценки и подать обновленный пакет медицинских документов.

При вынесении решения будут учтены обстоятельства отмены. Кроме того, получателям следует быть готовыми к тому, что процесс может затянуться из-за высокой нагрузки на комиссии и очередей.

Важно! Новый подход отражает масштабную трансформацию всей системы социальных расходов в Украине. Ранее правительство начало реформирование системы экспертизы для перехода на современные стандарты оценки функциональных способностей человека. Главная цель изменений – направить ресурсы тем гражданам, которые действительно утратили трудоспособность и нуждаются в поддержке.

К слову, с 1 ноября 2026 года пенсии по инвалидности не вырастут. Эти выплаты и в дальнейшем будут зависеть от пенсий по возрасту. Также важны возраст человека и обстоятельства приобретения инвалидности.