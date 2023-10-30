Пенсии по инвалидности в ноябре: произойдет ли увеличение выплат

Размер пенсий по инвалидности зависит от возрастных выплат, назначенных лицу. Соответственно, после каждой индексации гражданин начинает получать больше.

Будет ли повышение пенсии в ноябре

Рост соцвыплат до конца 2023 года происходить не будет. Следующее повышение запланировано только в следующем году. В частности, с 1 января вырастет минимальная пенсия с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

Читайте также Как платить меньше за газ: действенные методы

Индексация пенсионных выплат будет проходить в марте 2024 года. Однако нужно понимать, что проведение перерасчета возможно только при условии положительных сценариев на фронте.

Какие пенсии по инвалидности в Украине сейчас

На размер этой выплаты влияет группа, которую лицу назначила специальная комиссия. Сейчас украинцы получают такую пенсию по инвалидности, в соответствии с возрастной:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Минимальные выплаты по инвалидности сейчас таковы:

I группа получает минимум 2300 гривен.

II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

II и III группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.

На пенсии по инвалидности также влияет как именно лицо приобрело увечье. В частности, военные и ликвидаторы ЧАЭС получают увеличенные выплаты.