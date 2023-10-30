Пенсии по инвалидности в ноябре: произойдет ли увеличение выплат
Источник:ПФУ
Размер пенсий по инвалидности зависит от возрастных выплат, назначенных лицу. Соответственно, после каждой индексации гражданин начинает получать больше.
Будет ли повышение пенсии в ноябре
Рост соцвыплат до конца 2023 года происходить не будет. Следующее повышение запланировано только в следующем году. В частности, с 1 января вырастет минимальная пенсия с 2 093 гривен до 2 361 гривны.
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Индексация пенсионных выплат будет проходить в марте 2024 года. Однако нужно понимать, что проведение перерасчета возможно только при условии положительных сценариев на фронте.
Какие пенсии по инвалидности в Украине сейчас
На размер этой выплаты влияет группа, которую лицу назначила специальная комиссия. Сейчас украинцы получают такую пенсию по инвалидности, в соответствии с возрастной:
- I группа – 100%;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Минимальные выплаты по инвалидности сейчас таковы:
- I группа получает минимум 2300 гривен.
- II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- II и III группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.