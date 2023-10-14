Система пенсионных баллов: как теперь будут рассчитывать пенсию

Расчет пенсии до сих пор остается сложным вопросом для нынешней системы. Значительное количество деталей мешает в конечной сумме выплат учесть индивидуальные показатели пенсионера.

Как будет действовать новая пенсионная система

В 2024 году правительство планирует внедрить балльную систему для расчета пенсии. Такую реформу в эфире телемарафона анонсировала министр Оксана Жолнович, сообщает 24 Канал. Целью таких изменений является регуляция размера выплат и нормирование начислений.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины За последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет.

До сих пор существует проблема, что люди с одинаковым страховым стажем, но приобретенным в разное время, имеют выплаты разного размера. Баллы, которые получает гражданин, создают индивидуальную копилку. Это значение будут ежегодно сравнивать с показателем средней зарплаты. Таким образом, индексация станет эффективнее.

Планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11 – 12 баллов, то есть пропорционально. Или, напротив, меньше,

– разъясняет Жолнович.

Министр также указала, что бюджет ПФУ пополнится на 100 миллиардов гривен. Средства будут браться с доходов украинцев, наибольший взнос из этой суммы – это ЕСВ, уплаченное военными.

Как вырастут пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная пенсия вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Увеличится и прожиточный минимум. Он вырастет до 2 920 гривен. Индексация пенсий планируется с 1 марта 2024 года. Вырастет и минимальная зарплата. Повышение планируется двумя волнами: