Как назначаются и начисляются пенсии шахтеров
Источник:ПФУ
Пенсии для бывших шахтеров начисляются по стандартной схеме, как и большинству украинцев, но с определенными особенностями. Размер пенсии зависит от нескольких факторов, включая стаж работы и заработную плату.
Как начисляется пенсия шахтерам
В 2024 году шахтеры, работавших под землей не менее 15 лет (для мужчин) или 7, 5 лет (для женщин), имеют право на пенсию.
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Минимальная пенсия для шахтеров составляет 80% от их средней заработной платы, но не менее трех прожиточных минимумов для лиц, потерявшие трудоспособность, что на август 2024 года составляет 7 083 гривны.
Кстати! За каждый полный год работы на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, которые дают право на пенсию на льготных условиях, в страховой стаж добавляется еще один дополнительный год.
Кто имеет право на эти выплаты
К лицам, имеющих право на повышение престижности шахтерского труда, дополнительные гарантии в выплате и повышении заработной платы, а также решение социально-бытовых проблем, принадлежат:
- работники, добывающие уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые, урановые, магниевые и озокеритні руды;
- работники шахтостроительных предприятий, заняты на подземных работах в течение полного рабочего дня;
- работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности, согласно Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденным Кабинетом Министров Украины;
- члены семей указанных категорий работников.