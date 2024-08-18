Какие сейчас пенсии у инвалидов III группы

Пенсия по инвалидности зависит от возрастной выплаты и группы инвалидности, которая была назначена лицу. Оба эти фактора влияют на размер конечной суммы выплат в 2024 году.

Какие выплаты предусмотрены для лиц с III группой инвалидности

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной пенсии. Однако для некоторых граждан этот показатель может быть другим: для тех, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, пенсия рассчитывается на основе заработной платы и составляет 60% от официального денежного обеспечения пострадавшего.

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В то же время для ликвидаторов и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС пенсионная выплата может исчисляться как:

пятикратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января текущего года);

сумма, рассчитана на основе средней зарплаты, которую лицо получало в зоне отчуждения в течение 1986–1990 годов.

Впрочем, сейчас минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, в зависимости от группы и обстоятельств, выглядят так: