Какие сейчас пенсии у инвалидов III группы
Источник:ПФУ
Пенсия по инвалидности зависит от возрастной выплаты и группы инвалидности, которая была назначена лицу. Оба эти фактора влияют на размер конечной суммы выплат в 2024 году.
Какие выплаты предусмотрены для лиц с III группой инвалидности
Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной пенсии. Однако для некоторых граждан этот показатель может быть другим: для тех, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, пенсия рассчитывается на основе заработной платы и составляет 60% от официального денежного обеспечения пострадавшего.
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В то же время для ликвидаторов и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС пенсионная выплата может исчисляться как:
- пятикратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января текущего года);
- сумма, рассчитана на основе средней зарплаты, которую лицо получало в зоне отчуждения в течение 1986–1990 годов.
Впрочем, сейчас минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, в зависимости от группы и обстоятельств, выглядят так:
- лица с инвалидностью I группы получают не менее 2760 гривен;
- лица с инвалидностью II и III групп, которые не работают, – 2520 гривен;
- лица с инвалидностью II или III групп, которые работают, – 2093 гривны.