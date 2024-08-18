Які виплати передбачені для осіб з III групою інвалідності
Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від вікової пенсії. Проте для деяких громадян цей показник може бути іншим: для тих, хто отримав інвалідність внаслідок участі у військових діях, пенсія розраховується на основі заробітної плати та складає 60% від офіційного грошового забезпечення постраждалого.
Читайте також: Скільки коштує купити один рік стажу для виходу на пенсію
Водночас для ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС пенсійна виплата може обчислюватися як:
- пʼятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);
- сума, розрахована на основі середньої зарплати, яку особа отримувала в зоні відчуження протягом 1986–1990 років.
Втім, наразі мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, залежно від групи та обставин, виглядають так:
- особи з інвалідністю I групи отримують щонайменше 2760 гривень;
- особи з інвалідністю II та III груп, які не працюють, – 2520 гривень;
- особи з інвалідністю II або III груп, які працюють, – 2093 гривні.