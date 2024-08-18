Які виплати передбачені для осіб з III групою інвалідності

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від вікової пенсії. Проте для деяких громадян цей показник може бути іншим: для тих, хто отримав інвалідність внаслідок участі у військових діях, пенсія розраховується на основі заробітної плати та складає 60% від офіційного грошового забезпечення постраждалого.

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Водночас для ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС пенсійна виплата може обчислюватися як:

пʼятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);

сума, розрахована на основі середньої зарплати, яку особа отримувала в зоні відчуження протягом 1986–1990 років.

Втім, наразі мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, залежно від групи та обставин, виглядають так: